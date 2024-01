Gera. Vor der geplanten Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Wismut-Krankenhaus in Gera hat es am Mittwochabend einen Polizeieinsatz gegeben. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen.

Etwa 50 Menschen haben sich am Mittwoch vor der geplanten Flüchtlingsunterkunft des Landes in Gera versammelt. Die Teilnehmer kämen aus dem Spektrum der Montags-Demos in Gera, sagte ein Polizeisprecher. Sie hatten Bauzäune vor dem ehemaligen Wismut-Krankenhaus aufgebaut und Feuerschalen dabei.