Gera. Der Stadtverband Gera hat seine Kommunalwahlliste gewählt. Erstmals wurden auch Personen nominiert, die nicht Parteimitglied sind.

Der CDU-Kreisverband Gera hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl am 26. Mai gewählt und will sich im Wahlkampf mit dem Motto „Gera - neu denken“ präsentieren. Angeführt vom Spitzentrio Christian Klein, Kreisvorsitzender, sowie den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Andreas Kinder und Jana Höfer - sie alle sind schon jetzt Mitglieder des Stadtrates - , stellt die CDU Gera nach eigenem Bekunden ein starkes Team für die Kommunalwahl 2024 auf, heißt es in der Pressemitteilung.