Gera. Wie die Taxigenossenschaft Gera vom Streiktag am Freitag beeinflusst wird und was Taxibetreiber erwarten.

Wenn am Freitag die Bus- und Straßenbahnfahrer in Gera streiken, bereitet das vielen Geraern Kopfzerbrechen, wie sie pünktlich an ihre Arbeitsstelle, in die Schule oder zum Termin kommen. Bei der Taxigenossenschaft Gera waren am Donnerstag gegen 15 Uhr insgesamt 15 Bestellungen für den Streiktag am Freitag, 2. Februar, eingegangen.