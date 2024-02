Gera. Warum ein Festbetrag für alle beim Lohn gefordert wird und worüber sich Mitarbeiter des Geraer Verkehrsunternehmens ärgern.

Seit kurz vor 3 Uhr streiken am Freitag Mitarbeiter der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH. Gegen 8 Uhr waren es etwa 80 Frauen und Männer, die sich in leuchtenden Westen vor dem Verwaltungsgebäude in der Zoitzbergstraße versammelt hatten. Ein Feuerkorb brannte. Warme Getränke wurden ausgeschenkt.