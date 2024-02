Gera. Männer in blauen Chemikalienschutzanzügen prüfen den Chlorgasraum der Schwimmhalle

Männer in blauen und gelben Vollschutzanzügen laufen über den Parkplatz am Hofwiesenpark. Die Männer in den blauen Chemikalienschutzanzügen und ausgestattet mit einem Vollatemschutz kommen aus dem Hofwiesenbad. Schnurstracks begeben sie sich auf die Dekontaminierungsstrecke. Ein Mann in einem gelben Vollschutzanzug sprüht ihn ab, bevor er in einem weiteren Zelt verschwindet.