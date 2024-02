Gera. Nicht einstimmig aber mehrheitlich befürworten die Mitglieder des Kultur- und Sportausschusses die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an den Schriftsteller Lutz Seiler

Während die Einen förmlich ins Schwärmen geraden, wenn sie den Namen Lutz Seiler hören, zeigen sich andere eher ungerührt. So zumindest das Bild am Mittwochabend, 31. Januar, in der Sitzung des Kultur- und Sportausschusses.