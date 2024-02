Gera. Die Aufarbeitung einer Schlägerei nach der Party in dem Geraer Ortsteil ist kompliziert: Das spiegelt sich in den Plädoyers wider.

Nach einer Schlägerei auf dem Schützenfest in Gera-Aga wollte das Schöffengericht am Amtsgericht Gera am Freitag das Urteil verkünden. Doch nach den weit auseinandergehenden Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sieht das Gericht, besetzt aus dem Vorsitzenden Siegfried Christ und zwei Schöffinnen, noch Beratungsbedarf.