Gera. Die Stadtverwaltung erklärt, welche Arbeiten geplant sind und wann Kinder und Jugendliche die Anlage voraussichtlich wieder nutzen können.

Die Mitarbeitenden des Amts für Stadtgrün haben ein neues Großprojekt vor sich: Ab kommender Woche werden umfangreiche Instandsetzungsarbeiten auf dem Spielplatz in der Lobensteiner Straße in Lusan durchgeführt. Das kündigt die Stadtverwaltung Gera in einer Pressemitteilung an. Konkret stehen dabei Reparaturarbeiten und Mängelbeseitigungen an fast allen Spielgeräten und Ausstattungselementen des Abenteuerbereichs auf dem Programm. So sollen die gesamte Holzkonstruktion des Rutschenturmes erneuert sowie die Fallschutzbereiche im Umfeld angepasst werden.