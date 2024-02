Gera. Landwirte laden zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe ein, die die Arbeit der Agrarbetriebe in der Region transparent machen will.

Noch bis 16 Uhr am Samstag, 3. Februar, stellen Landwirte aus der Region Gera unter dem Motto „Land(wirt) trifft Stadt(mensch“ Maschinen, Tiere und Produkte auf dem Platz am Kultur- und Kongresszentrum Gera aus und stehen als Gesprächspartner bereit. Ihre Idee ist es, Verbrauchern ihren Alltag näherzubringen. Denn erst wer weiß, wie produziert wird, kann die Arbeit wertschätzen. Letztlich hoffen die Veranstalter, dass damit auch Verständnis für die seit 8. Januar anhaltenden Proteste wächst. Schon am Vormittag kamen viele Familien zum Schauen und Reden.