Gera. Außerdem: Welchem Thema sich die Lebensschule diesmal widmet und worüber eine Geraer Hochschule informieren will.

Mit 885 Geburten im Jahr 2023 ist die Zahl der in Gera geborenen Kinder im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Das teilt die Geraer Stadtverwaltung mit. Insgesamt 459 Jungen und 426 Mädchen erblickten im vergangenen Jahr das Licht der Welt. An der Spitze der beliebteste Mädchenname hielten sich weiterhin die Namen Emilia und Mia. Dazu kamen Frieda, Hailey, Hanna und Leni, die in Gera jeweils sieben Mal vergeben wurden.