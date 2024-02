Gera. Was bei den Zuschauern gut ankommt und auf welches Beratungs- und Filmangebot sich Interessierte freuen können.

Aufgrund der hohen Nachfrage zu dem am 30. Januar 2024 gestarteten Kabarett-Programm „Unterm Rathaus brennt noch Licht - Was ist los in dieser Stadt?“ hat sich das Geraer Kabarett Fettnäppchen zu einem Zusatztermin entschlossen: am Samstag, 10. Februar, 16 Uhr. Vor allem nach nachmittäglichen Vorstellungen sei wiederholt gefragt worden, heißt es. Karten können bestellt werden unter Telefon 0365/ 2 31 31 oder per Mail an gera@kabarett-fettnaeppchen.de. red