Gera. Kinder und Jugendliche haben Ideen formuliert, gebaut und gezeichnet, die jetzt in einer Ausstellung zu sehen sind.

„Frei Träume“, die Ergebnisse der 2. Kinder- und Jugendkonferenz vom 3. November 2023 in Gera, sind seit Freitag, 2. Februar, in einer Studioausstellung im Stadtmuseum Gera ausgestellt. Kinder und Jugendliche ab Klasse 5 hatten sich im November über ihre Ideen und Vorstellungen von Freiräumen in der Stadt ausgetauscht und sie in Workshops auf Pläne gezeichnet, aus Ton oder Legosteinen gebaut oder in einer Vidoeproduktion geäußert. Zentral sei dabei die Frage gewesen, welche Orte Kinder und Jugendliche in der Stadt benötigen, um sich hier wohlzufühlen.