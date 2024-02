Gera. Sylvia Eigenrauch erlebt Gespräche auf Augenhöhe, von denen es gern mehr geben kann

Miteinander reden ist immer besser, als das übereinander zu tun. Das bewies auch der Sonnabend inmitten von Tieren, Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten auf der Freifläche am Geraer Kultur- und Kongresszentrum. Weil es freilich für Verbraucher nicht ohne weiteres möglich ist, Ställe zu betreten und sich wohl die meisten scheuen, über den Acker zu stiefeln, um Traktoristen oder Mähdrescherfahrer zu löchern, entschloss sich der Berufsstand auf eigene Kosten für einen Ausflug ins Geraer Stadtzentrum. Dort erfuhren Gäste beispielsweise, dass Felder, die bis an Lusan heranreichen, vom Agrarbetrieb aus Köckritz bewirtschaftet werden. Zwei Drittel seiner Produkte, nämlich das Getreide, liefert dieser Betrieb in die Otto-Crienitz-Obermühle nach Wünschendorf. Sie wiederum ist Mehllieferant auch für einheimische Bäcker.