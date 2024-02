Gera. Christiane Kneisel über Gewalt, Anspruchsdenken und Eigenverantwortung

Schnelle Hilfe - immer, sofort, jederzeit. Das Anspruchsdenken in der Gesellschaft scheint in dem Maß zu wachsen, wie die Eigenverantwortlichkeit in Sachen Gesundheit abnimmt. Noch dazu wird der Ton gegenüber Rettern in der Not rauer. Immer öfter sehen sich Einsatzkräfte beleidigenden Worten oder Beschimpfungen ausgesetzt. Möglicherweise ist ein solch rüdes Verhalten mit der physischen oder psychischen Ausnahmesituation des Betreffenden erklärbar. Damit entschuldigen lässt es sich in den seltensten Fällen - zumal derlei längst keine Einzelerfahrungen mehr sind.