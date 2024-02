Gera. Am Montag ist das Urteil im Prozess gegen einen Geraer gefallen, der als einer der Hauptverdächtigen identifiziert wurde.

Das Schöffengericht am Amtsgericht Gera hat am Montag das Urteil nach der Schlägerei beim Schützenfest in Gera-Aga gesprochen. Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen der Körperverletzung in fünf Fällen, darunter einem Fall der gefährlichen Körperverletzung. In den übrigen angeklagten Fällen erging ein Freispruch oder das Verfahren wurde eingestellt.