Gera. Sechs Schüler der Musikspezialklassen des Gymnasiums Rutheneum haben sich am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ beteiligt und alles gezeigt, was sie können.

„Es war ein gutes Zusammenspiel zwischen Tuba und Klavier und eine sehr gute Erfahrung. Wir waren froh, alles zeigen zu können, was wir in den letzten drei Monaten erarbeitet haben“, so Jakob Schilling und Henning Goldhahn, zwei von sechs Schülern der Musikspezialklassen, die am Regionalwettbewerb“ Jugend musiziert“ teilgenommen hatten.