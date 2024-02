Gera. Ein Mann hat Polizisten den Hitlergruß gezeigt. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Gera.

Ein 32 Jahre alter Mann hat Montag gegen 17 Uhr in einem Geraer Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße Polizisten den Hitlergruß gezeigt.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Polizisten dort im Einsatz, da eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet wurde. Als der 32-Jährige an ihnen vorbeilief, zeigte er plötzlich den Hitlergruß. Die Polizisten kontrollierten den Mann und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Diebe in Geraer Schule

Unbekannte sind in der Zeit von 2. bis 5. Februar in eine Schule in der Rudolstädter Straße in Gera eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten sie mehrere Räume der Schule.

Gestohlen wurden Elektronikartikel und Münzgeld. Die Einbrecher verursachten Schaden in vierstelliger Höhe. Die Kripo in Gera ermittelt dazu (Bezugsnummer 0031834/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.

Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen

Sonntagnacht, offenbar zwischen 3 und 9 Uhr, verschafften sich Diebe Zugang zu einem in der Freitagstraße abgestellten VW-Transporter und stahlen daraus verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge. Samt Beutegut gelang den Tätern nach Angaben der Polizei unerkannt die Flucht.

Die Geraer Polizei ermittelt nun dazu (Bezugsnummer 0031667/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen.

Dieseldiebe auf dem Feld

Etwa 100 Liter Diesel zapften Unbekannte im Zeitraum vom 2. bis 5. Februar von einem Bagger ab und entkamen anschließend unerkannt. Der Bagger befand sich dabei nach Angaben der Polizei von Dienstag auf einem Feld entlang der B92 bei Wolfsgefährt.

Hinweise zu den Dieben liegen aktuell nicht vor. Zeugen, die Angaben zu den Dieseldieben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer 0032364/2024)

