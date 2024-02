Gera. Der hiesige Arbeitskräftemarkt verspricht kaum noch Erfolg. Wie sich internationale Fachkräfte an Bord holen und an Unternehmen binden lassen, darüber wurde am Dienstag in der Stadt Gera diskutiert und mancher Tipp gegeben.

Wie findet man eine Wohnung, wie eröffnet man ein Bankkonto, woher bekommt man einen Hausarzt - vielfach sind es die alltäglichen Dinge, vor denen ausländische Arbeitnehmer stehen, bevor sie in hiesigen Unternehmen starten und dort in den Arbeitsprozess integriert werden können. Und mitunter droht schon an einem solchen Punkt die Gewinnung einer ausländischen Fachkraft zu scheitern.