Gera. So stehen Sozialverbände in Gera zur Aufnahme von Geflüchteten

Noch in diesem Monat soll die Erstaufnahme für Flüchtlinge im Gelände des ehemaligen Wismut-Krankenhauses in Gera in Betrieb gehen. Darüber hat das Thüringer Landesverwaltungsamt am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion informiert.