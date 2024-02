Einsatzkräfte durchsuchen am Mittwoch mehrere Objekte in Gera, darunter Lebensmittelläden. Laut Staatsanwaltschaft geht es ums sogenannte Hawala-Banking. Was es damit auf sich hat:

Razzien in mehreren Objekten hat es am Mittwoch in Gera gegeben. An den vom Amtsgericht Gera veranlassten Durchsuchungsmaßnahmen in der Leipziger Straße, der Schülerstraße und der Talstraße waren nach Informationen unserer Zeitung Kräfte der Thüringer Bereitschaftspolizei, Kriminalpolizei Gera und des Ordnungsamtes beteiligt. Durchsucht wurden augenscheinlich ausländische Lebensmittelgeschäfte, außerdem wurde in der Schülerstraße ein weißer Mercedes-Transporter durchsucht und auch Kleidung und Taschen von Mitarbeitern der Geschäfte wurden kontrolliert.