Gera. Der Prozess gegen die drei Männer gewährt Einblicke in die Geraer Drogenszene

Das Schöffengericht am Amtsgericht Gera hat am Mittwoch mehrere gemeinschaftlich handelnde Drogendealer verurteilt. Diese hatten regelmäßig Marihuana in Gera verkauft, zum Teil an minderjährige Kunden.