Gera. Eine schwarze S51 wurde aus einer Tiefgarage gestohlen. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Gera.

Eine schwarze S51 ist aus einer Tiefgarage in Gera gestohlen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, stahlen Unbekannte die Simson in der Zeit von 5. bis 7. Februar aus einer Tiefgarage in der R.-Scheffel-Straße. Die Simson sei gesichert abgestellt gewesen.