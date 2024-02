Gera. Fahrgäste auf einer vielbefahrenen Eisenbahnstrecke durch Ostthüringen können aufatmen: Bald verkehren die Züge mit mehr Wagen.

In den vergangenen Monaten stand die Erfurter Bahn in der Kritik: Die Züge zwischen Leipzig, Gera und Hof waren oft überfüllt. Hintergrund ist, dass die Strecke durch das Deutschlandticket eine überregionale Bedeutung erlangt hat. Nun haben die Aufgabenträger mit dem Bahnunternehmen einen Vertrag über einen Ausbau der Kapazitäten geschlossen.

Demnach werden ab dem 10. Februar auf der Strecke Leipzig – Gera – Hof durch die Verlängerung einzelner Züge mehr Sitzplätze angeboten. „Das ist ein wichtiges Signal an die Fahrgäste in Ostthüringen“, sagt Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Die Linke). Seit der Einführung des Deutschlandtickets habe sich die Fahrgastnachfrage in ganz Thüringen um rund 50 Prozent erhöht. „Auch in Ostthüringen können wir durch die Erhöhung der Sitzplatzkapazitäten auf dieser vielgenutzten Strecke etwas Abhilfe schaffen.“

Kosten für den Ausbau der Kapazität betragen 300.000 Euro

Das Land lässt sich die höhere Kapazität in diesem Jahr 300.000 Euro mehr kosten. „Wir freuen uns sehr, auf die deutlich höhere Fahrgastnachfrage der Verbindungen Leipzig – Gera – Hof/Saalfeld mit verstärkten Kapazitäten bei einer Reihe von Zügen reagieren zu können“, sagt der Geschäftsführer der Erfurter Bahn, Michael Hecht. „Dies schafft Entlastung und wird die Reisequalität spürbar verbessern.“ Durch eine optimierte Umlaufplanung werde sein Unternehmen die Sitzplatzkapazitäten auf der Strecke erhöhen.

Geplante Verstärkung im Abschnitt Gera – Leipzig

Montag – Donnerstag ab Gera 8.01 Uhr nach Leipzig auf drei Triebwagen

Montag – Donnerstag ab Gera 16.01 Uhr nach Leipzig auf drei Triebwagen

Montag – Donnerstag ab Leipzig 9.54 Uhr nach Gera auf drei Triebwagen

Montag – Donnerstag ab Leipzig 17.54 Uhr nach Gera auf drei Triebwagen

Samstag ab Gera 11.01 Uhr nach Leipzig auf vier Triebwagen

Samstag ab Gera 13.01 Uhr nach Leipzig auf vier Triebwagen

Samstag ab Gera 15.00 Uhr nach Leipzig auf vier Triebwagen

Samstag ab Leipzig 14.54 Uhr nach Gera auf drei Triebwagen

Samstag ab Leipzig 15.54 Uhr nach Gera auf vier Triebwagen

Samstag ab Leipzig 16.54 Uhr nach Gera auf vier Triebwagen

Sonntag ab Gera 13.01 Uhr nach Leipzig auf vier Triebwagen

Sonntag ab Gera 17.00 Uhr nach Leipzig auf vier Triebwagen

Sonntag ab Leipzig 15.54 Uhr nach Gera auf vier Triebwagen

Geplante Verstärkungen im Abschnitt Gera – Hof

Montag bis Donnerstag: Gera ab 9.02 Uhr und 11.02 Uhr nach Hof von ein auf zwei Wagen

Montag bis Donnerstag: Hof ab 11.34 Uhr und 13.34 Uhr nach Gera von ein auf zwei Wagen

Für die Umsetzung der Maßnahmen war laut Infrastrukturministerium die Zustimmung der beteiligten Nachbaraufgabenträger erforderlich. Ohne die territoriale Mitfinanzierung könnten Angebotsausweitungen nicht oder nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden. „Nach umfangreichen Abstimmungen liegen diese Zustimmungen seit Kurzem vor“, heißt es vom Ministerium, das daraufhin die Bestellung bei der Erfurter Bahn auslöste.

