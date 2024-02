Gera. Nächster Autokorso im Raum Gera ist bereits geplant.

Die Bauernproteste in der Stadt Gera gehen weiter. Mit einem Mahnfeuer wollen am Freitagabend Landwirte, Spediteure und kleine Unternehmer aus der Stadt Gera und dem Landkreis Greiz am Freitagabend erneut gegen die Wirtschaftspolitik der Ampel-Koalition in Berlin protestieren. Das Feuer soll um 17 Uhr auf einem Feld am Fuße der Windkraftanlage in Gera-Cretzschwitz nahe der Bundesstraße 2 entzündet werden. „Der Rost brennt für die Spendenkasse der Bürgerinitiative Cretzschwitz“, heißt es in der Ankündigung der Akteuere. Landwirte und kleine Unternehmer aus dem Geraer Norden hatten sich in dieser Woche offiziell solidarisch erklärt mit der BI Cretzschwitzim Kampf gegen die Ansiedelung des umstrittenen Batterie Recyclingsparks Thüringen von SungEel.