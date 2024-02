Gera. Die Geraer Staatsanwaltschaft nennt weitere Details zu den Ermittlungen zu unerlaubten Zahlungsdienstleistungen. Das ist bislang bekannt:

Nach den Durchsuchungen in der Geraer Innenstadt hat die Geraer Staatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Zeitung weitere Details zu den Ermittlungen verraten. Am Mittwoch waren mehrere Objekte in der Geraer Schülerstraße, Talstraße und Leipziger Straße durchsucht worden, darunter Lebensmittelläden ausländischer Inhaber. Die Razzien stehen im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Betreibens von Bankgeschäften, sogenanntem Hawala-Banking, wie wir bereits berichteten.