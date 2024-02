Mieter Jochen Ringler auf seinem Balkon der WBG Aufbau in Gera-Lusan: Mit der Montage von 50 Solarpanels am Punkthochhaus in der Platanenstraße geht die Umsetzung eines vom Freistaat Thüringen geförderten Pilotprojektes für Eigenenergie bei der Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ Gera eG in die entscheidende Phase. © Angelika Munteanu