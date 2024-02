Gera. Angelika Munteanu über Aschermittwoch, an dem längst nicht alles vorbei ist.

Hoch-Zeit der Narren an diesem Wochenende bis zum Faschingsdienstag. Nicht nur im ländlichen Raum rund um Gera mit Faschingshochburgen wie „Pölzonia“, Rüdersdorf oder Weida. Sogar im wenig heiteren Oberzentrum geben sich Karnevalisten an diesem Wochenende die Ehre: Im Volkshaus Zwötzen am Samstagabend die Großen und am Sonntagnachmittag die Kleinen.