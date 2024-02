Gera. Campus top, Internat Flop - findet der Förderverein des Gymnasium Rutheneum seit 1608 und drängt auf eine neue Schülerunterkunft. Dafür hat er ein markantes Gebäude im Blick.

Seit Jahrzehnten steht das markante Wohnhaus des Geraer Hofgutes auf dem Mohrenplatz in Gera Untermhaus größtenteils leer. Dabei könnte in dieses alte, höchst vernachlässigte Gemäuer in naher Zukunft neues, junges Leben einziehen. Zumindest, wenn es nach dem Förderverein des Gymnasiums Rutheneum seit 1608 in Gera ginge.