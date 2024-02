Gera. Dagegen protestieren Menschen aus der Region friedlich am Stadtrand und so soll es weitergehen.

Ein Mahnfeuer gegen die Wirtschaftspolitik der Ampel-Regierung in Berlin haben Landwirte am Freitagabend auf einem Feld in Gera-Cretzschwitz entzündete. Dem friedlichen Bauernprotest am Stadtrand von Gera sind hunderte Menschen aus dem ländlichen Raum von Gera, aus dem benachbarten Landkreis Greiz und aus dem nahen Sachsen-Anhalt gefolgt. An die 500 Teilnehmer schätzen die Organisatoren. Auf dem Acker und an der Straße zur Bundesstraße 2 stehen dicht an dicht nicht nur Traktoren, sondern auch Lkw und Transporter. Bei der Vorbereitung sei die städtische Versammlungsbehörde sehr kooperativ gewesen, sagen die Organisatoren.