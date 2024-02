Gera. Warum Kinder in der Stadt Bücher lieben und lesen.

Es gibt sie noch: Die Bücher aus Papier - und Kinder, die darin lesen und mit Bravour daraus vorlesen. Die Jury zum regionalen Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandel in Gera hatte es am Samstag jedenfalls schwer, unter den Sechstklässlern aus den Geraer Schulen, die sich dafür qualifiziert hatten, einen besten Vorleser zu ermitteln. In ihrer Vorlese-Kunst seien die Kinder diesmal alle „sehr dicht beieinander gewesen“, sagen die Juroren.