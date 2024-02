Niederpöllnitz. Wie viele freiwillige Hände gemeinsam mit der NATURA-2000-Station „Osterland“ ein geschütztes Waldgebiet bei Niederpöllnitz von Wildwuchs befreien.

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Helfer zusammenbekommen, die hier Hand anlegen. Die meisten kenne ich gar nicht“, war Kitty Ewald hocherfreut und überrascht zugleich. Die Koordinatorin der Natura 2000-Station „Osterland“ in Schmölln, die für die Kreise Gera, Greiz und Altenburger Land zuständig ist, hatte am Sonnabend zu einem Arbeitseinsatz nordwestllich von Niederpöllnitz eineladen. Inmitten des Waldes galt es, zwei strukturreiche Offenlandbiotope von der Verbuschung zu befreien. Die Offenlandbiotope dienen Insekten wie Laufkäfern, Wildbienen und Schmetterlingen als wertvoller Lebensraum. Zudem gehören die Trockenen Heiden und Silikatfelskuppen zum Naturschutzgebiet Frießnitzer See-Struth.