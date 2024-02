Gera. Nach Roboter-Wettrennen und digitalen Tüfteleien planen Bibliothek und Schülerforschungszentrum Gera noch viel mehr für dieses Jahr.

Die Matchbox-Autos der Väter und Großväter sind Geschichte: Bei den Jüngsten in Gera sind die Roboter im Kommen. Die kleinen, digitalen Gestalten sind zum ersten Tüfltertag in Gera um die Wette geflitzt. Andreas Kirchner hat es sich mit seinen Kindern Johanna (6) und Joshua (3) auf dem Fußboden in der Spieleecke der Stadt- und Regionalbibliothek gemütlich gemacht. Mit Tablets testen sie aus, wie die Spielroboter ferngesteuert in Bewegung gesetzt werden können.