Gera. Angelika Munteanu über Gebühren und Investitionen

Mehr als 28 Millionen Euro will der Zweckverband Mittleres Elstertal in diesem Jahr in neue Wasserleitungen und Abwasserkanäle investieren. So viel wie lange nicht. Damit stellt sich bei den Menschen in Gera und den Kommunen rundum auch gleich die Frage, ob es mit den Gebühren und Abgaben für Wasser und Abwasser erneut nach oben geht, wenn solch eine hohe Summe verbaut werden soll.