Gera. Einst hatte es sie in die Ferne gezogen, jetzt sind sie wieder hier: Nach ihrem Studium schnuppert Franziska Sesselmann erst einmal bayerische Luft in Murnau am Staffelsee. Als junge Familie kehrt sie zurück

Nach einer kleinen Spielrunde packen der zweijährige Emil und Papa Axel Sesselmann das Memory auf dem Stubentisch zusammen. Sie wollen nach draußen an die frische Luft zum Spielen. Mama Franziska schmeißt derweilen den Haushalt und bewacht den Schlaf vom jüngsten Familienmitglied, dem zehn Monate alten Theo.