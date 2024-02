Münchenbernsdorf. Was von dem frei gewordenen Geld geplant werden kann und warum unbedingt am Rathaus gebaut werden muss.

Der verschobene Abriss des schon lange leerstehenden städtischen Hauses in der Hospitalstraße verschafft dem Münchenbernsdorfer Stadthaushalt Luft, noch bevor er beschlossen ist. Der Beschluss soll nun in der außerplanmäßigen Ratssitzung am 20. Februar zustande kommen. Ursprünglich sollte das Wohnhaus in diesem Jahr für 48.000 Euro aus dem Stadtbild verschwinden. Inzwischen weiß die Stadt, dass sie für den Abriss im kommenden Jahr Fördermittel in Anspruch nehmen kann.