Gerade ältere Bürger fühlen sich oft von digitalen Medien überfordert. Mit dem regelmäßig angebotenen „Digitalen Dienstag“ hat die Stadt- und Regionalbibliothek Gera in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Medienbildungszentrum eine Veranstaltungsreihe entwickelt, die gerade ältere Menschen unterstützen möchte, sich in der neuen digitalen Alltagswelt zurecht zu finden. Am Dienstag, 20. Februar 2024, dreht sich ab 10 Uhr alles um die bunte Welt der Apps. Von cleveren Alltagshelfern über Fitness und Gesundheit bis hin zu Genuss und Freizeit werden Apps vorgestellt und mit dem jeweiligen Pro und Kontra betrachtet. Wie man Apps sicher installiert, verwaltet und löscht und woran man vertrauenswürdige Programme im PlayStore oder AppStore erkennt, wird ebenfalls anschaulich beleuchtet. In der anschließenden Digitalsprechstunde gibt es wie immer die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und Probleme mit dem eigenen Smartphone oder Tablet zu schildern. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. red