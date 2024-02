Gera. Was Landwirte und Mittelstand für ihren Protest am Samstag geplant haben. Eine Karte informiert über den genauen Streckenverlauf.

Landwirte, kleine und mittelständische Unternehmen in Gera lassen nicht locker: Für den nächsten Samstag, 24. Februar haben sie einen zweiten Traktoren-Lkw-Korso als rollenden Protestzug durch Gera organisiert und bei der Versammlungsbehörde in Gera angemeldet. Treffpunkt ist erneut im Gewerbegebiet in Gera-Rusitz. Von dort geht es mit den Fahrzeugen in entsprechendem langsamem Tempo ab 12 Uhr über Langenberg und die Siemensstraße durch die Innenstadt und die Vogtlandstraße bis nach Lusan und über die Südost-Tangente zum Kreisverkehr nach Gera-Trebnitz zurück auf die Straße des Bergmanns.