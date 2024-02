Gera. Eine Party steigt am Freitag mit Livemusik und DJ. Wie das Lokal zu seinem Namen kam, erklärt der 43-jährige Geraer auch.

Ein Dankeschön an die Kundschaft. So versteht Wirt Steffen Kutschmar die Party, zu der er am 1. März in sein Geraer Lokal bei freiem Eintritt einlädt. Engagiert hat er für diesen Abend Sängerin Diana Süß und DJ Der Steps, die beide nicht das erste Mal gemeinsam in den zum Restaurant umgebauten Kellerräumen auftreten.