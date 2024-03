Seit 22. März 2024 ist der Lebensraum Weiße Elster dauerhaft wieder mit den Lebensräumen Erlbach und Saarbach verbunden. Das Chemiewerk Bad Köstritz nimmt Fischaufstiegsanlage an ihrem Wehr am Erlbach in Gera-Thieschitz in Betrieb. Lars Böttcher und Michael Schanze besetzen den Bach mit 100 Bachforellen. © Funkemedien Thüringen | Tina Puff