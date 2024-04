Gera/Weida/Großenstein. Mehrere Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sind von einem Mann attackiert worden. Und nach zwei Bränden ermittelt die Kripo. Die Meldungen der Polizei für Gera und Umgebung:

Einen 37 Jahre alten Mann hat die Polizei am Samstagabend in Gera in Gewahrsam genommen. Er hatte sich den Angaben zufolge gegen 18.20 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße aufgehalten und dort mehrere Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sowohl verbal als auch körperlich angegriffen. Da sich der polizeibekannte Mann auch bei Eintreffen der Polizisten nicht beruhigte und weiterhin aggressiv auftrat, wurde er in die Gewahrsamszelle gebracht. Dabei leistete er laut Polizei weiterhin Widerstand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den 37-Jährigen eingeleitet.

Radfahrer mit knapp 3 Promille

Einen gestürzten Radfahrer in der Kastanienstraße in Gera meldeten Zeugen am Sonntagnachmittag der Rettungsleitstelle. Beim Eintreffen bemerkten die Polizisten bei dem 57-Jährigen starken Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 3 Promille, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise könnte dies der Grund für seinen Sturz gewesen sein. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht.

Flammen greifen auf Hausfassade und Stromzuleitung einer Tankstelle über

Ein Vegetationsbrand hat in Großenstein am Samstagabend einen Einsatz für Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Aus bisher ungeklärter Ursache war das Feuer gegen 17.20 Uhr auf einem Teil einer Wiese ausgebrochen. Die Flammen hatten bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf die Hausfassade sowie die Stromzuleitung einer dortigen Tankstelle übergriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen und so größeren Schaden verhindern. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich laut Polizei bereits Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen der KPI Gera dauern gegenwärtig weiter an. Zeugen werden gebeten, sich mit Angabe der Bezugsnummer 0088131/2024 unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Geländewagen bei Brand komplett zerstört

Nach einem Brand in Weida ermittelt ebenfalls die Kriminalpolizei. In der Nacht zum Montag hatte ein Zeuge kurz vor halb vier ein brennendes Fahrzeug in der Straße Vorwerk-Deschwitz-Gemäuer bemerkt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Unverzüglich rückten daraufhin Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zum Brandort aus. Bei Eintreffen stand der Land Rover bereits in Vollbrand. Trotz umgehend eingeleiteter Löschmaßnahmen wurde der Geländewagen durch die Flammen komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kripo hat Ermittlungen wegen Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden (Bezugsnummer 0088659/2024).

