Gera. Gleich zwei Einbrüche an einem Tag in derselben Straße werden untersucht. Zudem haben Diebe hohen Schaden verursacht. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Gera:

Eine Firma und ein Frisörsalon sind in Gera zum Ziel von Einbrechern geworden. Nach Polizeiangaben fanden beide Einbrüche am Montag in der Wiesestraße statt. Demnach hatten sich Unbekannte am vergangenen Wochenende sowohl Zutritt zu den Büroräumen der Firma sowie den Räumlichkeiten eines ansässigen Friseursalons verschafft. Gestohlen wurde jeweils aufgefundenes Bargeld, so die Polizei. Ob zwischen beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, sei noch unklar und werde geprüft. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei aufgenommen (Bezugsnummer 0089103/2024 / 0089212/2024). Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 an die hiesige Dienststelle zu wenden.

Hoher Schaden durch Diebe auf Baustellengelände

Auf einer Baustelle Am Steingarten in Gera haben Diebe im großen Stil zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Unbekannten nach vorliegenden Erkenntnissen am Sonntagabend unbefugt Zutritt zu dem Gelände verschafft und dort einen Baucontainer aufgebrochen. Daraus entwendeten sie verschiedene Baumaschinen, Werkzeuge und Baustellenzubehör. Der Wert des Beutegutes liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Zum Abtransport des Beutegutes wurde zudem mindestens ein Fahrzeug genutzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die am Sonntagabend gegen 21 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen Am Steingarten bzw. dem angrenzenden Feld bemerkt haben. Hinweise nimmt die KPI Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen.

Fahrgast beschädigt Straßenbahnhaltestelle

Am Montagabend hat ein Unbekannter in Gera eine Straßenbahnhaltestelle demoliert. Laut Polizei war der Mann gegen 20.48 Uhr an der Haltestelle Berliner Straße aus der Bahn ausgestiegen und trat anschließend gegen die Glasscheibe der Haltestelle, die dadurch zu Bruch ging. Danach entfernte er sich in Richtung Gagarinstraße. Der unbekannte Fahrgast, nach dem die Polizei bislang erfolglos fahndet, soll circa 30 Jahre alt sein. Er hat eine Glatze und eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer kurzen schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen (Bezugsnummer 0089835/2024). Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 entgegengenommen.

Aufgebrochenes Rolltor an Supermarkt

Einen Supermarkt in der Liebschwitzer Straße in Gera suchten Diebe in der Zeit von Samstag zu Montag auf. Wie die Polizei berichtet, hatten die Einbrecher das Rolltor der Laderampe gewaltsam aufgebrochen und waren so in den Bereich der Laderampe gelangt. Bis in den Markt selbst drangen sie jedoch nicht vor. Seitens der Geraer Polizei wurden die Ermittlungen eingeleitet (Bezugsnummer 0088980/2024), wobei Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 829 -0 entgegengenommen werden.

Bagger im Visier

Diebe haben in Gera einen Minibagger stehlen wollen, der im Bereich einer Baustelle in der Rudelsburgstraße abgestellt war. Laut Polizei versuchten die Unbekannten offenbar Sonntagnacht in die Baumaschine zu gelangen, was letzten Endes aber gescheitert sei. Am Montag meldete ein Verantwortlicher den Vorfall der Polizei. Diese ermittelt nun (Bezugsnummer 0089193/2024) und sucht hierbei nach Zeugen (Tel. 0365 / 829 - 0).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red