In voller Blüte stehen zwei prächtige japanische Nelkenkirschen an der Heinrich-Schütz-Straße, vor einem Wohnhaus der WBG Union. Das kräftige Rosa der Blüten findet sich in der Fassadengestaltung des 1959 errichteten Wohnhauses wieder. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis