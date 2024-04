Gera. Ein junger Mann wurde am Dienstagabend von zwei Männern angegriffen und ausgeraubt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Gera.

Ein 23-Jähriger befand sich am Dienstagabend in der Heinrichstraße in Gera. Dort traf er auf zwei Männer, die ihn körperlich angriffen und verletzten. Anschließend nahmen die zwei Männer das Mobiltelefon des 23-Jährigen an sich und flüchteten.

Wie die Polizei mitteilte, konnten im Zuge der Ermittlungen zwei Männer im Alter von 23 und 30 Jahren identifiziert werden. Gegen sie ermittelt nun die Kriminalpolizei in Gera.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.