Gera. Theatertipps für das kommende Wochenende am Geraer Theater

Wer kennt sie nicht, die zauberhafte Geschichte der Alice im Wunderland. Die Erzählung bringt nun das Kinder- und Jugendballett des Theaters Altenburg Gera unter Leitung der Tanzpädagoginnen Claudia Kupsch und Dagmar Stollberg am Freitag, 12. April und am Samstag, 13. April jeweils um 16 Uhr im Großen Haus Gera auf die Bühne.

Parallel zum Ballett-Doppelabend „La Valse/ Le Sacre du Printemps“ des Thüringer Staatsballetts und 8. Philharmonischen Konzert „Einfach märchenhaft“ bietet das 315. Foyerkonzert am Sonntag, 14. April, um 11 Uhr im Konzertsaal Gera ein weiteres vertontes Märchen aus der Feder des Komponisten Igor Strawinsky: „Die Geschichte vom Soldaten“. In dieser lässt sich ein Soldat auf einen Handel mit dem Teufel ein, tauscht seine Geige gegen ein Leben in Reichtum und Erfolg und wird am Ende doch nicht glücklich. „Man kann nicht alles haben“, lautet die Moral der Geschichte, zu der Strawinsky eine knallbunte Mischung aus Marsch, Tango, Walzer und Ragtime komponiert hat. In der Rolle der Vorleserin gibt es ein Wiedersehen mit der ehemaligen Leiterin des Puppentheaters, Sabine Schramm, die in alle Figuren des Stückes schlüpfen wird.

Albert Lortzings Komische Oper „Der Wildschütz oder Die Stimme der Natur“ ist laut Theater-Ankündigung eine der musikalisch witzigsten, bei aller Drastik auch feinsinnigsten Opern der deutschen Musikgeschichte. Sie wird am Sonntag, 14. April, um 14.30 Uhr auf der Bühne im Großen Haus unbeschwert-heiter wiedererzählt, verpackt in eine verwirrende Verwechslungskomödie.

„Die Schatzinsel“ erzählt ein Abenteuer aus längst vergangenen Zeiten, als es noch Piraten und vergrabene Schätze auf einsamen Inseln gab. Der Junge Jim Hawkins bekommt die Landkarte einer Insel in die Hände, auf der Captain Flint, der größte Seeräuber aller Zeiten, seine Beute vergraben hat. Mit dem einbeinigen Schurken Long John Silver schuf der Schotte Robert Louis Stevenson eine der berühmtesten Piratenfiguren der Weltliteratur. Das Puppentheater des Theaters Altenburg Gera präsentiert das gleichnamige Abenteuerstück jetzt erstmals am Sonntag, 14. April um 16 Uhr in der Bühne am Park Gera. Empfohlen für Kinder ab zwölf Jahren. Eine weitere Vorstellung ist laut Theater am Montag, 15. April, 10 Uhr, geplant.

Infos und Karten an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365 8279105 (Gera) bzw. 03447 585160 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de