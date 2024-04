Gera. Am Mittwochabend rückte die Polizei in Gera aus. Auch ein Hund kam zum Einsatz. Was die Täter noch mitgehen liesen:

Zu einem Einbruch wurden am Mittwochabend gegen 22 Uhr die Beamten der Polizei Gera gerufen. In der Nähe der Wachsenburgstraße stellten die Beamten fest, dass Unbekannte gewaltsam in einen Garten eingebrochen waren und dort neben einem Rasenmäher und einer Motorsäge auch fünf Tauben gestohlen wurden.

Zwar habe die Polizei noch mit einem Hund nach den Tätern gesucht, gestellt werden konnten diese aber nicht mehr. Nun werden Zeugen gesucht.

