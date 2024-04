Ronneburg. Auf der A4 bei Ronneburg hat die Polizei einen Raser gleich zweimal überführt. Beide Male war er über 60 km/h zu schnell unterwegs.

Bereits am Dienstag konnten die Beamten der technischen Verkehrsüberwachung der Thüringer Autobahnpolizei erneut einen Raser auf der A4 stoppen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei der 46-Jährige mit seinem Auto in der Baustelle zwischen Ronneburg und Schmölln mit 145 km/h unterwegs gewesen. Erlaubt waren 80 km/h.

Schon am Baustelleneingang sei der 46-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Die Polizei setzte sich mit ihrem Videomessfahrzeug hinter den Raser, sodass die Geschwindigkeiten aufgezeichnet werden konnten. Dem 45-Jährigen wurden gleich zwei Geschwindigkeitsverstöße nachgewiesen. So sei er einmal 62 km/h und einmal 65 km/h zu schnell gewesen. Ihn erwarte nun eine Geldbuße in Höhe von 1500 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

