Gera. In der Wohnung einer 79-Jährigen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Wohnung wurde erheblich beschädigt.

Bereits am frühen Freitagabend wurde der Rettungsleitstelle Gera eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lusan gemeldet. Wie die Polizei am Sonntag meldet, konnte die Feuerwehr das Feuer zügig löschen und die 79-jährige Bewohnerin unverletzt retten.

Das Haus musste nicht evakuiert werden. Durch den Brand wurde die Wohnung der Frau erheblich beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf über 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gera übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, welche gegenwärtig noch andauern.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red