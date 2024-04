Gera. Die Liste für Unterstützerunterschriften liegt im Rathaus der Stadt aus.

Die Unterstützer vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sind seit Dienstag in der Stadt Gera mit Infoständen unterwegs. Dabei werben sie für Unterstützerunterschriften, die für die Zulassung zur Stadtratswahl am 26. Mai benötigt werden. Am Freitag, 19. April, sind sie von 10 Uhr bis 13 Uhr mit einem Stand an der Ecke Schloßstraße/Bachgasse. Am Montag, 22. April, sind die Aktiven von 10 Uhr bis 14 Uhr auf dem Marktplatz vertreten.

Geraerinnen und Geraer, die ihre Unterstützerunterschrift geben wollen, sollten dafür den Weg ins Rathaus nicht scheuen. Dort liegen die entsprechenden Listen aus. Die Frist für die Unterstützerunterschriften läuft noch bis kommenden Montag, den 22. April, um 18 Uhr. „In Gera benötigen wir 168 Unterschriften“, informieren die Unterstützer des BSW.

