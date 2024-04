Gera. Zwei Männer sind in der Geraer Innenstadt in Streit geraten. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei.

Der Streit zweier Männer sorgte Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr für einen Einsatz der Polizei in Gera. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, gerieten die Männer vor den Gera Arcaden in Streit. Daraufhin sprühte einer der beiden Pfefferspray auf den anderen. Beide Männer hauten anschließend ab. Der Geschädigte, ein 29 Jahre alter Mann, ist mittlerweile bekannt, wer der zweite Mann war, ist bislang ungeklärt. Die Geraer Polizei ermittelt dazu (Bezugsnummer 0100191/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen.

25-Jähriger schlägt Scheibe ein und stiehlt im Supermarkt

Ein Mann im psychischen Ausnahmezustand hat Donnerstagnachmittag in der Franz-Stephan-Straße die Glasscheibe einer Hauseingangstür eingetreten. Die Scheibe wurde nach Angaben der Polizei komplett zerstört.

Anschließend ging der 25-Jährige in einen Supermarkt in der Zeulsdorfer Straße, nahm dort diverse Waren aus dem Regal, und ging ohne zu bezahlen. Zudem gab er via Notruf an, Opfer einer Raubstraftat geworden zu sein. Dies konnte aber nicht verifiziert werden.

Aufgrund des körperlichen Zustandes des Mannes wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet.

Parkscheinautomat aufgebrochen

Unbekannte haben im Zeitraum vom 8. bis 17. April versucht, einen am Tierpark aufgestellten Parkscheinautomaten aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, richteten die Täter dabei Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe an. Das Aufbrechen gelang den Tätern nicht.

Ob ein Tatzusammenhang mit der aufgebrochenen Spendenbox im Tierpark besteht, wird geprüft. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0099432/2024) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.