Gera. Diese sieben Themen bewegten Gera.

Das waren die meistgelesenen Beiträge der Geraer Lokalredaktion in den zurückliegenden sieben Tagen.

Traditionsbetrieb wird liquidiert

Das größte Interesse gab es in der Woche an einem Wirtschaftsthema. Nach fast 150 Jahren muss die MSG - Maschinenservice Gera GmbH, ein Nachfolge-Unternehmen der Wema - schließen. Der Beitrag zeigt die Gründe dafür auf. Außerdem wird thematisiert, wie es mit den Mitarbeitern und dem Vermögen weitergehen soll. Vor dem Aus: Traditionsbetrieb in Gera wird liquidiert

Krimi-Tour mit Grauen

Tatsächlich geschehen, glücklicherweise aber nicht in diesen Tagen, dennoch brandaktuell: Das Grauen erlebt in einer beliebten Krimi-Kultur-Tour durch Gera seine Wiederauferstehung. Worauf sich Teilnehmer auf der Tour mit Kriminalrat a.D. und Sachbuchautor Hans Thiers einstellen sollten. Tödliche Messerstecherei vor der „Qui“ in Gera

Traurige Nachrichten aus dem Tierpark

Erneut haben unbekannte Täter den Geraer Tierpark heimgesucht. Dort brachen sie eine aufgestellte Spendenbox auf und stahlen das darin enthaltene Geld. Neben dem finanziellen Schaden ist dabei auch ein Sachschaden an der Spendenbox entstanden. Tierpark Gera erneut von Dieben heimgesucht

Besonders enges Band geknüpft

Wenn sich Helfer-Herzen finden: Eine besondere Blaulicht-Hochzeit hat es letztens in Gera gegeben. Dabei wurde sozusagen ein besonders enges Band zwischen Feuerwehr und ASB geknüpft - und viele waren als Gratulanten am Standesamt dabei. Wenn sich Helfer-Herzen finden: Blaulicht-Hochzeit in Gera

Ein OB-Kandidat rudert zurück

Erst sieben, dann nur noch sechs - ein Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl rudert zurück und will nun doch nicht kandieren. Sein Kreuz auf der Anmeldung steht jedoch - wie es nun weitergeht. Nur sechs statt sieben? Ein OB-Bewerber in Gera rudert zurück

Einbrüche nehmen kein Ende

Wieder ist in der Stadt eingebrochen worden, diesmal in mehrere Kellerabteile. Die Diebe entwenden einen Lautsprecher (Subwoofer) und flüchten. Aber auch vor Wahlplakaten machen Vandalen keinen Halt, wie die Polizei mitteilte. Unbekannte brechen sieben Kellerabteile in Gera auf

Weitere Nachrichten aus der Stadt Gera:

Weitere Nachrichten aus der Stadt Gera